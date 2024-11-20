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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam yine heyecanlı bir bölüm yayındaydı.

Yarışmacılar 150 bin TL'lik ödül oyunu için yarıştı.

Ödül oyununun ilk aşamasında yarışmacılara kuzu budu verildi.

YARIŞMACILAR 150 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN YARIŞTI

Yanında yağ, sirke ve baharatlar verilirken 7 ürün marketten seçildi.

Yaratıcı turda kuzu budu ile farklı yemekler hazırlanırken, ikinci turda armut ile yaratıcı tabaklar yapıldı.

Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi sonucu en iyi tabağı yapan Erim oldu.

KAŞIK FIRSATINI KAÇIRDI: ERİM KAZANDI

Erim, gecenin sonunda büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi oldu.

Şefler Erim'in tabağını çok beğendi ve kıl payı farkla kaşık fırsatını kaçırdı.