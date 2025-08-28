MasterChef'te ana kadroya yeni isim! Sosyal medyaya damga vurdu...

MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor.

TV8’in sevilen yarışma programı, lezzet ve rekabet dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitlliyor.

27 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tadım yaptı.

Böylelikle, gece sonunda ana kadroya giren 4. yarışmacı belli oldu.

İşte, kadroya dahil olan yeni isim...

yedeklerden ana kadroya geçmeyi başaran isim Nisa oldu.

Şefler, Nisa'nın tabağını hem görsel sunum hem de lezzet açısından başarılı bulduklarını belirtti.

Özellikle tabaktaki denge ve özgünlük, Nisa’nın diğer yedek yarışmacılardan ayrılmasını sağladı.