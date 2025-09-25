Abone ol: Google News

MasterChef'te büyük kavga: Mehmet Şef üstüne yürüdü

MasterChef yeni bölüm fragmanında; Mehmet Şef, Mavi takım kaptanı Çağatay'a sinirlenip stüdyodan kovdu. O anlar, izleyicileri şoke etti.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 09:47
TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef, tüm hızıyla devam ediyor.

Her yeni bölüm lezzet şölenine dönerken, zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor.

Son fragman, Mehmet Şefîn tartışmasıyla dikkatleri çekti.

25 Eylül Perşembe yayınlanacak Masterhef'te bölümün fragmanında büyük bir olay yaşandığı görüldü.

Mehmet Şef, konuşması sırasında arkadaşlarıyla konuşup şakalaşan Çağatay'ı daha önce uyardığını belirterek stüdyodan kovdu.

Ancak Çağatay, stüdyoyu terk etmek yerine şefe doğru yürüyünce arkadaşları onu tutmaya çalıştı.

İşte, o fragman...

