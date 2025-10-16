MasterChef'te herkes donakaldı! İçinden çıktı: "Tırnak mı, kılçık mı"

Ekranların fenomen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de bu akşam yarışmacılar şeflerin istediği makarna tariflerini hazırladı.

Birbirinden farklı ve lezzetli makarna tariflerinin hazırlandığı programın bu akşam yayınlanacak olan bölümünün fragmanında dikkat çeken anlar yaşandı.

Fragmanda Somer şefin tadım yaptığı sırada tabağından yabancı bir cisim çıktığı anlar izleyenleri şoke etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, tırnak olduğunu iddia ederek yorum yağdırdı.

Bölümde ise şefe denk gelen kısımda balıklı ravioliden kılçık çıktığı görüldü.