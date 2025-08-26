MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 25 Ağustos kırmızı ve mavi takımlar...

TV8’in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 25 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Heyecan dolu kaptanlık oyununda yarışmacılar, şeflerin istediği menüyü hazırlamak için mutfakta ter döktü.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın titiz değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı belirlendi.

Peki, 25 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın kaptanları ve takımları...

MASTERCHEF'TE KİM KAPTAN OLDU

Dün akşam en iyi ıslak hamburgeri yapan yarışmacı MasterChef'te mavi takım kaptanı oldu. Eylül en iyi ıslak hamburgeri yaptı ve şeflerden büyük övgü aldı.

Eylül'ün kaptanlık seçimlerinin ardından, kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar'ı seçmesiyle rekabet daha da kızıştı.

Yeni haftanın takımları ise şu şekilde oluştu:

Mavi takım Hakan, Çağatay, Furkan, Onur, Ayla, Ayten, Hilal, Barış ve İlhan

Kırmızı takım Sümeyye, Özkan, Sezer, Gizem, Sercan, Mert, Cansu, İhsan ve İrem