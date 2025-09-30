Abone ol: Google News

MasterChef'te olaylı bölüm: Yarışmacı hastanelik oldu

Ödül oyununun oynandığı MasterChef'ten yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özkan'ın ayağının kaydığı ve kafasını yere çok sert vurduğu görülüyor. Öte yandan ise kırmızı ve mavi takım arasındaki çekişme dikkatleri çekiyor.

Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 09:13
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda dikkat çeken anlardan biri de Özkan’ın yemek yaptığı sırada ayağının kayması ve yere düşüp başını çok sert vurması oldu.

Danilo Şef'in panikle yanına koştuğu yarışmacı hastaneye gönderildi.

Öte yandan ise kırmızı-mavi takımın laf dalaşı başladı.

Sosu atılan Nisa sinirlenirken, Barış'ın tepkileri tartışmaya yol açtı.

Bölümü olaylı gören izleyiciler, iyice meraklandı.

İşte MasterChef 30. bölüm tanıtımı...

