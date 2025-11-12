MasterChef’te yeni format: İki yarışmacı birden elenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TV8’in ekranlarda izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler yemek programı MasterChef Türkiye, yarışma formatında önemli bir değişikliğe gitti.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu programda, yarışmacılar dokunulmazlık oyunları ve bireysel performansları ile hem takım hem de bireysel olarak yarışıyordu.

Her gün 2 kişi eleme potasına giriyor, cumartesi günleri ise bir kişi yarışmaya veda ediyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile haftada iki kişi elenecek.

İLK ELEME BU AKŞAM

Daha önce her hafta bir yarışmacının elendiği programda, artık her hafta iki kişi yarışmaya veda edecek.

Yeni sisteme göre yarışmacılar önce dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına girebilecek adayları belirliyor. Daha sonra finale kalan 4 yarışmacı puan sistemi ile oyun oynuyor. Haftanın oyunları sonucunda en düşük puana sahip iki isim elenerek yarışmaya veda ediyor.

MasterChef tutkunları, format değişikliğinin ilk sınavını çarşamba günü yapılacak finalle izleyecek.

ELEME POTASINDAKİ YARIŞMACILAR

Ayla

Onur

Eylül

Hakan