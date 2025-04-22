Mert Vidinli kimdir, ne işe yapıyor? Mert Vidinli neden gündemde?

Yağmur Uçar

Sosyal medyada fenomen olan isimlerden biri de Mert Vidinli.

Vidinli, son paylaşımı ile birden gündeme oturdu.

Sebebi ise; Espressolab’ten yayınladığı bir kare oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla başlatılan boykot sürerken, Mert Vidinli’nin bu kahve zincirini etiketleyerek paylaşım yapması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Paylaşımının ardından, "Mert Vidinli kimdir?", "Mert Vidinli'nin mesleği nedir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Özellikle etkinlik, davet ve magazin dünyasında uzun süredir tanınan bir isim olan Mert Vidinli, ünlü isimlerle sıklıkla bir araya geliyor.

Peki; Mert Vidinli kimdir, ne iş yapıyor? Mert Vidinli'den Espressolab açıklaması...

MERT VİDİNLİ KİMDİR

Mert Vidinli, Türkiye'de tanınan bir sosyete yazarı, etkinlik organizatörü, influencer ve televizyon programcısıdır.

Kendine özgü enerjisi, renkli yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle medyada dikkat çeken bir isimdir.

Vidinli, İzzet Çapa ve Metin Fadıllıoğlu gibi Türkiye'nin önemli işletmecileriyle birlikte çalışma fırsatı bulmuştur.

ESPRESSOLAB AÇIKLAMASI

Espressolab'te kahve içtiği paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Vidinli, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Vidinli, paylaşımının politik bir duruş taşımadığını ifade etti.

Mert Vidinli, “Emre Kocadağ ve Nicole Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir,” sözleriyle yakın dostlarına destek verdiğini belirtti.

Vidinli ayrıca, “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım” ifadeleriyle ayrıştırıcı değil, birleştirici bir tutum sergilediğini vurguladı.