MSNBC, İsrail'e tepki gösteren sunucu Mehdi Hasan'ın programına son verdi Amerikan yayın kuruluşunda pazar geceleri program yapan Hasan'ın faaliyetleri sonlandırıldı. Hasan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başdanışmanı Regev'e yönelttiği sorularla konuşuluyor.

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AA

ABD merkezli MSNBC televizyonu sunucusu Mehdi Hasan, İsrail'in Gazze'deki ölümcül saldırılarını sorgulayan bir üslup benimsiyor.

Hasan'ın tavrı, söz konusu medya kuruluşunun yönetim kadrosunda rahatsızlığa yol açtı.

MSNBC, Hasan'ın programlarını yayından kaldırmaya karar verdi.

Programına son verdiler

Washington Post'un haberine göre, MSNBC, Hasan'ın pazar geceleri yayınlanan programının, "hafta sonu yayın akışının yeniden yapılandırılması" adı altında yayından kaldırıldığını duyurdu.

MSNBC, söz konusu duyurusunun ardından eleştirilerin odağı olurken, izleyiciler, kanala, Hasan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik ifadeleri nedeniyle mi cezalandırıldığı sorularını yöneltti.

"Kanal için kötü bir imaj"

Hasan'ın programlarının yayından kaldırmasına tepki gösteren isimlerden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de savaşın devam ettiği bir süreçte MSNBC'nin insan hakları savunuculuğu yapan Hasan'ın programını iptal etmesi kanal için kötü bir imaj.



İfade özgürlüğü savunucusu olarak kanal bu kararıyla ilgili açıklama borçlu. Bunu neden şimdi yapmayı tercih etsinler ki?

"Konuklarına gerçekten meydan okuduğu için iptal edildi"

Türk kökenli Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur ise Hasan'ın programının "Müslümanlara gerçek birer insan gibi davrandığı için değil, aynı zamanda konuklarına gerçekten meydan okuduğu için" iptal edildiği değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, ayrıca, programı yayından kaldırılan Hasan'ın MSNBC'de işine "yardımcı sunucu" olarak devam edeceğini belirtti.

Hasan'ın Regev'e yönelttiği sorular viral oldu

Hasan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev'e sorduğu "Gazze'de çocukları öldürdüğünüzü kabul ediyor musunuz?" sorusu sosyal medyada viral olmuştu.

Sunucu, Hasan'ın Regev'e yönelttiği "Kendi gözlerimle enkazdan çıkarılan birçok çocuk cesedi gördüm. Her şeyden önce, bu insanların, bu çocukların nasıl öldüğünü bilmiyorsunuz?" ifadeleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yorumları sosyal medya platformu X'te yaklaşık 6 milyon görüntüleme almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)