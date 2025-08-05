Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezona ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu.
Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği yeni sezon öncesi programın takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi gündemdeki yerini koruyor.
Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen yeni sezon tarihi..
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.
Ancak gelen bilgilere göre programın Eylül ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.