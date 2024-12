Netflix 2025 içerikleri açıklandı: Yayınlanacak dizi ve filmler...

Yağmur Dinç

Dizi ve film tutkunları, yeni yılda adeta şölen yaşayacak.

Netflix, Ocak 2025’te izleyicilere birbirinden heyecanlı yeni yapımlar sunmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonlar, taptaze diziler ve filmler, platformda yerini alacak.

İşte 2025 Ocak ayında izleyebileceğiniz içerikler...

ADSIZ ÂŞIKLAR

2025 yılında yayınlanacak olan romantik komedi türündeki bu dizi, aşkın doğasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Başrollerde Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in yer aldığı yapım, Cem ve Hazal’ın karşıtlıkla dolu ama bir o kadar da büyülü aşkını gözler önüne seriyor. Cem’in “Aşk Hastanesi”nde yaşanan ilginç olaylar, Hazal ile olan ilişkisinin değişimine tanıklık ederken, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

THE NİGHT AGENT: 2. SEZON

Gabriel Basso’nun başrolünde olduğu bu dizide, Peter karakteri sırlarla dolu bir CIA ajanının peşine düşerek adrenalin dolu bir maceraya atılıyor. Peter ve Rose’un hayatta kalmak için verdikleri mücadele, seyirciyi ekranlara kilitleyecek.

Tehlikelerle dolu bu sürükleyici hikâye, 23 Ocak’ta izleyicilerle buluşacak. Karakterlerin karmaşık ilişkileri ve karşılaştıkları zorluklar, heyecan dolu anların yanı sıra duygusal derinlik de sunacak.

KARLAR KIZI: 2. SEZON

Gazeteci Miren Rojo, gizemli bir mesajla sarsıcı gerçeklerle yüzleşiyor; bir kızın cinayeti ve uzun süredir çözülemeyen bir kayıp vakasının izini sürmek için harekete geçiyor. Málaga’daki bir okulla bağlantılı olduğu belirlenen olaylar, karmaşık bir örgüyü gün yüzüne çıkarıyor.

AMERİCAN PRİMEVAL

Anne ve oğlunun Amerikan Batı Yakası’nda verdiği çetin hayatta kalma mücadelesini konu alan bu dram dizisi, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Karakterlerin içsel güçlerini keşfetme sürecine odaklanarak seyirciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

THE UPSHAWS: 6. KISIM

Upshaw ailesinin komik ve duygusal serüvenleri izleyiciyi güldürmeye ve duygulandırmaya devam ediyor. Yeni bölümler 9 Ocak’ta seyircilerle buluşacak, ailenin yaşadığı olaylar ve karşılaştığı zorluklar yine izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

ASURA

1970’lerin Tokyo’sunda geçen bu dram dizisinde, dört kız kardeş babalarının gizemli ilişkisini öğrenince duyguları karmaşık bir hal alır. İçlerinde bastırılmış duygular uyanırken, aile sırları gün yüzüne çıkmaya başlar. .

XO, KİTTY: 2. SEZON

Kitty, Seul’e dönmeye karar verir ve huzurlu bir sömestr planlar. Ancak yeni yüzlerle, karmaşık aşklarla ve aile sırlarıyla karşılaşınca planları altüst olur. 16 Ocak 2025’te başlayacak olan yeni sezon, Kitty’nin beklenmedik maceralarını ve duygusal zorluklarını izleyicilere sunacak. Tantanadan uzaklaşmak isteyen Kitty, beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa çıkarken, seyirciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çekecek.

MO: 2. SEZON

Mo, ailesine dönmeye çabalarken sığınma sorunlarıyla ve ek işlerle mücadele eder. Maria ile olan ilişkisi ise bir rakip tarafından tehdit altındadır. 30 Ocak 2025’te başlayacak olan yeni sezon, Mo’nun kararlılıkla verdiği mücadeleyi ve ilişkisinde yaşadığı zorlukları izleyiciye yansıtacak. Asi rakibin varlığı, gerilimi artırırken karakterlerin duygusal derinlikleri de gün yüzüne çıkacak.

THE RECRUİT: 2. SEZON

Bir casusun CIA’i tehdit etmesiyle, Owen tehlikeli bir vakayı çözmek üzere Seul’e gönderilir. Yeni sezonda 30 Ocak 2025’te başlayacak olan dizi, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatacak. Owen’ın karşı karşıya geldiği zorlu görevler ve entrikalar, seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Bu yeni macera, aksiyon ve gizem sevenleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

AŞK DÜMENİ

Borç batağındaki iki kardeşin, zengin bir kadını dolandırma planları beklenmedik bir şekilde romantizme dönüşür. 1 Ocak 2025’te yayınlanacak olan bu yapım, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatacak. Kardeşlerin çıktıkları sıra dışı yolculuk, beklenmedik gelişmelerle dolu olacak ve seyircileri sürükleyici bir hikâyenin içine çekecek.

BACK İN ACTİON

Cameron Diaz ve Jamie Foxx’un başrollerinde olduğu film, eski CIA ajanlarının geri dönüşünü konu alıyor. Kimliklerinin tehlikede olmasıyla bir araya gelen ikili, heyecan dolu bir görev için yeniden işbirliği yapacak. 17 Ocak 2025’te yayınlanacak olan yapım, aksiyon ve gerilim sevenleri ekranlara kilitleyecek. Karakterlerin karşılaştığı zorluklar ve entrikalar seyirciyi nefes kesen bir maceranın içine çekecek.

CUNK ON LİFE

Belgeselci Philomena Cunk, hayatın derin anlamını keşfetmek için filozoflar ve akademisyenlerle sıradışı bir yolculuğa çıkıyor. 2 Ocak 2025’te seyirciyle buluşacak olan film, mizahi ve düşündürücü yaklaşımıyla dikkat çekecek. Philomena’nın benzersiz bakış açısı, izleyicilere felsefi konuları eğlenceli bir şekilde sunacak.

GABRİEL IGLESİAS

“Legend of Fluffy” adlı gösteride, Gabriel “Fluffy” Iglesias hayatın zorluklarına eğlenceli bir perspektif getiriyor. Komik anekdotlar ve esprilerle dolu olan bu stand-up gösterisi, izleyicilere keyifli bir zaman vaat ediyor. 7 Ocak 2025’te yayınlanacak olan gösteri, Fluffy’nin olağanüstü mizah yeteneğiyle seyircileri kahkahalara boğmaya hazırlanıyor.

WALLACE VE GROMİT: KİNÇİ KUŞ

Wallace’ın icadının kontrolden çıkmasıyla, sadık dostu Gromit sorunu çözmek için harekete geçer. Bu eğlenceli animasyon filmi, hem çocukları hem de yetişkinleri büyüleyici bir maceraya davet ediyor. 3 Ocak 2025’te yayınlanacak olan yapım, sevimli karakterlerin komik ve heyecan dolu serüvenini izleyicilere sunarak keyifli anlar vadediyor. Animasyonun mizahı ve duygusal derinliğiyle herkesi kendine çekecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

DON’T DİE: THE MAN WHO WANTS TO LİVE FOREVER

Chris Smith’in yönettiği belgesel, yaşlanmayı durdurmaya çalışan Bryan Johnson’ın tartışmalı sağlık uygulamalarını mercek altına alıyor. 1 Ocak 2025’te yayınlanacak olan yapım, izleyicilere yaşlanma karşıtı mücadeledeki sınırları ve ahlaki boyutları sorgulatacak. Bryan Johnson’ın adımları ve sağlık endüstrisindeki etkisi, seyircileri düşündürürken bilgilendirecek ve tartışmaya açık bir konuyu ele alacak.

SAKAMOTO DAYS

Bir zamanların en başarılı tetikçisi Taro Sakamoto, ailesini korumak için dövüş yeteneklerine yeniden başvurmak zorunda kalır.