New York’ta AA kameramanı, polis tarafından darbedildi

ABD’nin New York kentinde Federal Mahkeme’de duruşma sonrası göçmenleri gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen Anadolu Ajansı başkameramanı Enes Elibol, polis müdahalesine maruz kaldı.

SERT MÜDAHALE SONRASI YERE DÜŞTÜ

Elibol, gözaltı işlemini kayda almak isterken bir polis tarafından sert şekilde engellendi. Müdahale sonucu sırtüstü düşen gazeteci, kafasını yere çarparak yaralandı.

MESLEKTAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Çevrede bulunan gazeteciler hemen Elibol’un yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle bir süre hareketsiz kalan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı ambulans beklenirken yerde sabit tutuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elibol’a boyunluk takarak ambulansla hastaneye sevk etti. İlk tetkikleri yapılan gazeteci, röntgen çekimlerinin ardından müşahede altına alındı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Polisin sert müdahalesi, Elibol’un kendi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, ICE görevlilerinin duruşmadan çıkan bir göçmeni asansöre kadar kovaladığı, Elibol’un ise bu anları kaydederken bir memurun müdahalesine maruz kaldığı görülüyor.

Tanık gazeteciler, arbede sırasında polisin “asansörden çıkın” uyarısında bulunduğunu, ancak Elibol’un o sırada zaten asansör dışında olduğunu ifade etti. Videoda, yere yığılan Elibol’a meslektaşlarının yardım ettiği ve ambulansın gelmesini beklediği anlar da yer aldı.