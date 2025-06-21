Nihal Candan öldü mü? Son dakika Nihal Candan hayatını kaybetti!

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan'dan kötü haber...
İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar Candan’ın kardeşi Nihal Candan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, tahliye edilmişti.
KURTARILAMADI
Son olarak 23 kiloya düşen Candan'ın dün kalbi durmuş ve masajla hayata döndürülmüştü.
Yoğun bakımda tedavi gören 30 yaşındaki Candan, kurtarılamadı.
Ölüm haberi ise Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'dan geldi.
Detaylar geliyor...