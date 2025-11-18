Özge Borak ilk kez tesettüre girdi! Takipçileri "çok yakışmış" diyor... Doğa, Mustafa ve Işıl'ın vefat ettiği Kızılcık Şerbeti'nde zaman atlaması yaşanırken, Abdullah'ın yeni eşi olarak "Özge Borak" kadroya dahil oldu. Borak'ı tesettürlü gören takipçileri ise beğeni yağmuruna tuttu.