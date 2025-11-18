Özge Borak ilk kez tesettüre girdi! Takipçileri "çok yakışmış" diyor...

- Kızılcık Şerbeti dizisinde zaman atlaması yaşanarak Mustafa, Doğa ve Işıl karakterleri hikayeden çıkarıldı.
- Abdullah'ın yeni eşi olarak kadroya katılan Özge Borak, tesettürlü haliyle takipçileri tarafından beğenildi.
- Bu değişiklikler, dizide yeni bir dönemin başlamasına neden oldu.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümünde izleyicileri şaşırtan bir zaman atlamasına gitti.
Dizinin önemli karakterleri Mustafa, Doğa ve Işıl’ın artık hikâyede yer almadığını ortaya koydu.
Üç karakterin yokluğu, Ünallar'ın hayatını tamamen değiştirdi ve dizide yeni bir dönemin kapısı açıldı.
Bu atmosferin içinde en dikkat çekici gelişme Abdullah cephesinde yaşandı.
"SALKIM" KADRODA
Zaman atlamasının ardından Abdullah’ın yeniden evlendiği ortaya çıktı ve bu durum ailede yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Abdullah’ın yeni eşiyle birlikte diziye katılan isim ise usta oyuncu Özge Borak oldu.
Salkım karakterini canlandıracak olan Borak'ı tesettürlü gören takipçileri beğendi.