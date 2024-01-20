Pavyon dansıyla olay yaratmıştı! Hazar Ergüçlü'den yeni dans... Kanal D ekranlarında başlamaya hazırlanan İnci Taneleri dizisinin yeni tanıtım videosu yayınlandı. Hazar Ergüçlü'nün dansı sosyal medyayı salladı. İşte o tanıtım...

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Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.

25 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında başlayacak olan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün canlandıracağı Dilber karakteri en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Hazar Ergüçlü'nün "Dilber" isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

İnci Taneleri dizisinin yayınlanan yeni tanıtımında Hazar Ergüçlü yeniden dikkatleri üzerine çekti.

İlk dansı ile sosyal medyayı sallayan Hazar Ergüçlü'nin tanıtım videosunda yer alan yeni dansı dikkat çekti.

İşte İnci Taneleri dizisinin yeni tanıtım videosu...

Hazar Ergüçlü'nün yeni dansı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.