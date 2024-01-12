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Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı… Estetikle bambaşka biri oldu "Ne olmuş sana"

Pis Yedili’nin Dilkopat’ıydı… Estetikle bambaşka biri oldu "Ne olmuş sana" Bir dönem ekranlara damga vuran Pis Yedili dizisinde Dilkopat karakteriyle hafızalara kazınan Güneş Zavrak, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu estetikle adeta bambaşka biri oldu.