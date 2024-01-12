2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisi, karakteriyle hafızalara kazındı.
Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Dilkopat karakteriyle adını milyonlara duyuran Güneş Kavrak, son haliyle gündem oldu.
Kadir Doğulu, Eda Ece, Ayşegül Aldinç, Halil Babür, Burak Alkaş ve Hazal Şenel gibi isimlerle birlikte oyuncu kadrosunda yer aldığı Pis Yedili'nin enerjik oyuncusu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderilerle dikkat çekiyor.
Son hali şaşırttı
Samimi tavırları ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Güneş Zavrak'ın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.
Zavrak’ın estetiğe doymamış, hem yüzünde hem de tarzında büyük değişiklikler yapmış.
İşte son hali...
25 Aralık 1988 tarihinde dünyaya gelen Güneş Zavrak, Eskişehir doğumlu.
Hacettepe Spor Bilimleri Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Zavrak, Türk televizyonlarında sevilen bir oyuncu olarak kendine sağlam bir yer edindi.
Zavrak, kariyerine Kaybedenler Kulübü, Pis Yedili, Ayrılsak da Beraberiz, Elimi Bırakma ve Gün On4 gibi dizi ve film projelerinde yer alarak renk kattı.