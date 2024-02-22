Ronaldinho'dan olağanüstü gol! Survivor All Star 2024 41. bölüm fragmanı Survivor All Star 2024'ün 41. Bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun yer aldığı 41. bölüm izleyenleri meraklandırdı.

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ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'a konuk oldu.

Survivor All Star'ın 40. bölümüne konuk olan ve yarışmacılarla ayak voleybolu oynayan Ronaldinho sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Survivor'a konuk olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ronaldinho programın bugün yayınlanacak 41. bölümündede yer alıyor.

Survivor All Star 2024'ün bugün ekrana gelecek olan 41. bölümünde Ronaldinho ve Survivor yarışmacıları bir maç oynayacak.

Fragmanda yer alan görüntülerde Ronaldinho'nun attığı gol futbolseverleri heyecanlandırdı.

İşte Survivor All Star 2024'ün 41. bölüm fragmanı...