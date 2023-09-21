Rupert Murdoch, Fox News başkanlığından istifa etti Murdoch, görevlerinden ayrılmaya karar verdi.

ensonhaber.com

Medya patronu Rupert Murdoch, Fox ve News Corp'un başkanlığından ayrıldı.

92 yaşındaki Murdoch, dünyanın en tartışmalı medya patronlarından biri olarak 70 yıllık hikayesine son verdi.

Medya patronu Murdoch'tan istifa kararı

İlk olarak Murdoch'ın kontrolündeki Wall Street Journal'da yayınlanan ve personele iletilen notta şunlar ifade edildi:

Profesyonel hayatım boyunca her gün haberler ve fikirlerle meşgul oldum. Bu değişmeyecek. Ancak artık farklı roller üstlenmemin zamanı geldi.

Murdoch'ın, iki şirketin fahri başkanı olarak devam edeceği belirtildi.

Oğlu için sinyal verdi

The Guardian'ın haberine göre, söz konusu ismin en büyük oğlu Lachlan Murdoch, bundan sonra babasının halefi gibi görünüyor.

Notta Murdoch, Lachlan'ı şirketleri geleceğe taşıyabilecek "tutkulu, ilkeli bir lider" olarak nitelendirdi.

"Babamı tebrik ediyorum"

52 yaşındaki Lachlan, yaptığı açıklamada, "Fox and News Corp yönetim kurulları adına babamı 70 yıllık olağanüstü kariyerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.