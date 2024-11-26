Salı günü TV'de! İşte 26 Kasım 2024 yayın akışları

Televizyon izleyicileri, izledikleri dizi ve yarışmaları kaçırmak istemiyor. Bu nedenle her kanalın yayın akışı gün be gün sorgulanıyor.
Bu akşam Bahar, Bir Gece Masalı, Neşeli Günler, Annem Ankara, Aşk Evlilik Boşanma ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.
Kanallardaki reyting yarışı aralıksız devam edecek.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Ekim 2023 Salı TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:45 Uzak Şehir
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
04:30 Kefaret
TRT 1 yayın akışı
06:00 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler