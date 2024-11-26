Salı günü TV'de! İşte 26 Kasım 2024 yayın akışları

Yağmur Dinç

Televizyon izleyicileri, izledikleri dizi ve yarışmaları kaçırmak istemiyor. Bu nedenle her kanalın yayın akışı gün be gün sorgulanıyor.

Bu akşam Bahar, Bir Gece Masalı, Neşeli Günler, Annem Ankara, Aşk Evlilik Boşanma ve MasterChef Türkiye All Star yayında olacak.

Kanallardaki reyting yarışı aralıksız devam edecek.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 3 Ekim 2023 Salı TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

22:45 Uzak Şehir





Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:00 Sahipsizler

00:30 Erkenci Kuş





NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

04:30 Kefaret





TRT 1 yayın akışı

06:00 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı





Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp





TV8 yayın akışı

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler