Sami Yusuf'un kulis isteğine bakın! Sadece...

Bir sanatçının sahneye çıkmadan önce kuliste neler olmasını istediği rider belgesinde yer alıyor.

Günümüzde birçok sanatçının rider listeleri oldukça ilginç ve şaşırtıcı olabiliyor.

Son şaşırtan liste ise 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Sami Yusuf'a ait oldu.

Mistik ezgileri ve evrensel mesajlarıyla tanınan Sami Yusuf, İstanbul'daki ilk konserine hazırlanıyor.

İstekleri arasında ise tek bir şey bulunuyor.

SADECE ÇAY

Kulis için hiçbir özel talepte bulunmayan Sami Yusuf'un tek isteğinin "bir bardak çay" olduğu sosyal medyanın gündemine düştü.

Yusuf, bu isteği ile yine mütevaziliğini konuşturdu.