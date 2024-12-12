Sandık Kokusu 39. bölüm 1. fragmanı: Bora gidiyor...

Yağmur Dinç

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor.

Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor.

Sandık Kokusu yeni sezonu çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından izleyiciler "Sandık Kokusu 39. bölüm fragmanı"na yoğunlaştı.

Yeni fragmanın yayınlandığı dizi, yine nefesleri kesti.

Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… bizden birileri. Sandık Kokusu’nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde.

İşte Sandık Kokusu 39. bölüm 1. fragmanı...