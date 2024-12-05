Yağmur Dinç
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Uğur Yücel, Demek Akbağ, Necip Memilli gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.
Dizide "Reha" karakterini canlandıran Necip Memilli, son bölümde yer almadı.
Karsu'nun eski eşi Reha'nın diziden çıkıp çıkmadığı ise merak konusu oldu.
Peki, Sandık Kokusu Reha ayrıldı mı, neden yok? Necip Memilli diziden çıktı mı? Detaylar haberimizde...
SANDIK KOKUSU'NDA AYRILIK
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Altan Dönmez’in ise yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda flaş bir ayrılık yaşandı.
Dizide Reha’ya hayat veren Necip Memili ekibe veda etti.