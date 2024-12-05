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Sandık Kokusu Reha ayrıldı mı, neden yok? Necip Memilli diziden çıktı mı?

Sandık Kokusu Reha ayrıldı mı, neden yok? Necip Memilli diziden çıktı mı? Sandık Kokusu dizisinde "Reha" karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli'yi göremeyen izleyiciler, akıbetini merak etti. Bu kapsamda, "Sandık Kokusu Reha diziden ayrıldı mı" araştırma konusu oldu. Peki, Reha neden yok, diziden çıktı mı? İşte detaylar...