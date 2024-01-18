Sandık Kokusu'nda skandal! Filiz'in kızı Irmak'ın sırrı çözüldü: Meğer üvey babasıyla... Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, son bölümüyle herkesi dumur etti. Dizide, Filiz'in büyük kızı Irmak ile neden konuşmadığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, her bölümünde heyecanı yükseltiyor.

Dün yayınlanan yeni bölümde diziye Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak olarak Meriç Aral katıldı.

"Filiz'in büyük kızı" olan Irmak ile annesi ve ablası görüşmüyordu.

Ortaya çıkan gerçek ise, izleyicileri şoke etti.

Üvey babasıyla birlikte

Irmak'ın üvey babasıyla ilişki yaşadığı için annesinden uzak durduğu öğrenildi.

Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

İzleyiciler ise "Alev kalk büyüğün geldi", "Medcezir Haleler ölmez şekil değiştirir", "Filiz'in suçu ne", "İhtimali bile kötü" gibi yorumlar yaptı.

