ŞAŞIRTAN RAKAM! Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı kazandığı para ödülünü açıkladı!

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda şampiyon olmayı başaran Adem Kılıçcı son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da düzenlenen büyük finalle Survivor şampiyonu olan Adem Kılıçcı'nın alacağı büyük ödül merak uyandırdı.

Survivor'da 2. kez şampiyon olma başarısı gösteren Adem Kılıçcı geçtiğimiz günlerde bir programda yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasının ardından merak edilen en önemli konular arasında şampiyonluk ödülü yer aldı.

Peki, Adem Kılıçcı ne kadarlık bir ödülün sahibi oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Adem Kılıçcı, Survivor 2025 para ödülünü açıkladı.

Adem Kılıçcı, "Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hala 500 bin TL, bu artık büyüsün. Dolar o zamanlar 1 liraydı." diyerek Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandığını açıkladı.