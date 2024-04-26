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Şevket Çoruh'tan bir müjde daha! Arka Sokaklar'ın güzeli geri dönüyor...

Şevket Çoruh'tan bir müjde daha! Arka Sokaklar'ın güzeli geri dönüyor... Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, diziye geri dönme kararı aldı. Akabinde ise bir müjde daha verdi. Güzel oyuncu da geri dönüyor...