Şevket Çoruh'tan bir müjde daha! Arka Sokaklar'ın güzeli geri dönüyor...

Kanal D'nin yıllardır devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar, kadrosunda değişiklikler yaşadı.
Dizinin yıldız karakterlerinden Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, ayrılık kararı almıştı.
Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Çoruh, Arka Sokaklar'dan yeniden teklif aldı.
Karakteriyle adeta bütüleşen Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü.
18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi.
Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.
Bir müjde daha
Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir müjdeli haber daha verdi.
Dizinin sevilen ismi ve Mesut Komiser'in aşkı Selin Komiser de geri dönüyor.
Selin'i canlandıran Oya Akar'ın kadroya yeniden dahil olduğu öğrenildi.
Şevket Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz." diyerek paylaştı.