Siyah Bere dizisi nereden izlenir, konusu nedir? 2. sezon yayınlanacak mı?

Haber Merkezi

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal yapımlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Türk askerinin cesaretini, savaşçı ruhunu, dostluklarını ve zorlu koşullara rağmen kaybetmedikleri insani yönlerini konu alan yapım, gözü kara dört tankçının çatışmaların ortasındaki görev yolculuğunu işliyor.

Dizi, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek özel bir lansmanla izleyiciyle buluştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleşen çekimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 40 adet M60T tank, 2 adet ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 adet Kirpi, 2 adet ambulans Kirpi, zırhlı personel taşıyıcılar ile çok sayıda askeri personel taşıma aracı kullanıldı. Final sahnesinde milli tank Altay yer aldı.

Senaryosunu Barış Erdoğan'ın kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlendi.

Peki; Siyah Bere dizisi nereden izlenir? Siyah Bere dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? İşte bilgiler...

SİYAH BERE DİZİ KONUSU

Dizi; Volkan, Mehmet, Ersoy ve Yunus isimli 4 tankçının zor şartlar altındaki görevlerini konu almaktadır.





OYUNCU KADROSU

İlhan Şen - Astsubay Çavuş Volkan Demirci

Özge Gürel - Psikolog Nilgün Esen

Saygın Soysal - Ferzan

Erkan Sever - Uzman Çavuş Mehmet Cihangir

Doğukan Polat - Uzman Çavuş Ersoy Alptekin

Seyit Nizam Yılmaz - Onbaşı Yunus Soydan

Osman Albayrak - Yarbay Enver Karaalp

Açelya Devrim Yılhan - Zehra Cihangir

Yiğit Yalkın - Şiyar

Çınar Yükçeker - Özgür Cihangir

Kaya Akkaya - Fatih

Barış Demirbağ - Yüzbaşı Hakan

Hüseyin Soysalan - Haydar





SİYAH BERE 2. SEZON

İlk sezonu 10 bölüm olarak yayınlanan Siyah Bere dizisi için henüz 2. sezon açıklaması gelmedi.