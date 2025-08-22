Şok ayrılık! Ahmet Çakar kanala veda etti: "Hakkımı helal etmiyorum"

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar çalıştığı platform ile yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalıştığı platforma veda ettiğini açıklayan Ahmet Çakar sitem dolu sözleriyle dikkat çekti.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kanal sahibinin isteiği üzerine kanaldan ayrıldığını resmen duyurdu.

"Hakkımı helal etmiyorum" sözleri ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Çakar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı...

"Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum. İşin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum..."

Ahmet Çakar’ın beklenmedik ayrılığı, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.