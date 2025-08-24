Somer Şef aşka geldi, öpücüklü pozlar verdi! "Tadını çıkart şefim"

MasterChef jürisi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla magazin gündeminde...

Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Boşanmanın ardından Somer Şef bir süre 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı.

Aşk hayatına tam gaz devam eden ünlü şef, akabinde ise Ayşe Özyılmazel ile anıldı. Bir süre küs kalıp barışan çift daha sonra ayrılık kararı aldı.

Somer Sivrioğlu şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

Yaz aylarını bol bol tatil yaparak geçiren çift, sosyal medyadan da geri durmuyor.

Tilbe Uslu, son olarak aşk dolu pozlarını "Çok seviyorum demenin bir başka yolu olarak her gördüğüm aynada sarıp ayrıca sarmalanmak ve öpme isteğimi hiç durdurmadan olduğu gibi sergilemek gibi bir huy geliştirdim. Bu huyum seninle başladı, çok anlamlandı. Seni aşşşırı seviyorum oyun arkadaşım" sözleriyle yayınladı.

Sivrioğlu'nun öpücüklere boğduğu sevgilisi, sosyal medyaya damga vurdu.

İşte o kareler...