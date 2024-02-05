Survivor All Star dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor ikinci eleme adayı… Survivor All Star'da heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Pazar akşamı gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim daha potaya girdi. Peki Survivor All Star’da ikinci eleme adayı kim oldu?

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Her hafta yeni bir heyecan, yeni bir rekabet!

Geçtiğimiz hafta kadın elemesi gerçekleşti, bu hafta ise sıra erkeklerde.

Yunus Emre ve Poyraz arasındaki gerilim, haftaya hızlı bir giriş yapmalarına neden oldu.

Survivor'da izleyicileri ekran başına kilitleyen bu gerginlik, Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye sert uyarıda bulunmasıyla doruğa ulaştı.

Yunus Emre’nin ceza alıp almayacağı ise merak konusu.

Survivor tutkunları, nefes kesen mücadeleyi soluksuz takip ediyor. Peki, dün akşam dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan dolu bir gün yaşandı. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele eden iki takımın yarışmacıları, adeta nefes kesen bir performans sergiledi.

Ancak galip gelen taraf mavi takım oldu. Mavi takımın üstün performansıyla sonuçlanan yarışta, skor 12-7 olarak belirlendi ve dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Survivor ikinci eleme adayı...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise ada konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

Kıran kırana geçen tartışmalar sonucunda, kırmızı takımın eleme adayı olarak Ersin Korkut gösterildi.

Haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Yaman olurken, ikinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Ersin oldu