Haberler



Medya



Survivor All Star dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor ikinci eleme adayı…

Survivor All Star dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor ikinci eleme adayı… Survivor All Star'da heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Pazar akşamı gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim daha potaya girdi. Peki Survivor All Star’da ikinci eleme adayı kim oldu?