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Survivor All Star'da eleme heyecanı: Bir kişi daha gitti...

Survivor All Star'da eleme heyecanı: Bir kişi daha gitti... Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde eleme düellosunun final etabında Hakan ve Yasin karşı karşıya geldi. Programa veda eden isim Hakan oldu.