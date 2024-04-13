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Survivor All Star'da dün eleme heyecanı yaşandı.

Bu haftanın eleme potasında bulunan yarışmacılar arasında Yasin, Yaman, Sercan ve Hakan vardı.

Adada kalabilmek için büyük bir mücadeleye hazırlandılar.

Eleme gecesinde kozlar paylaşıldı

Eleme düellosunda rakiplerini geride bırakarak hayatta kalmak için ellerinden geleni yaptılar.

Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yenen Yaman Keleş eleme potasından adını sildirdi.

Hakan elendi

Hakan Hatipoğlu da, Sercan Yıldırım'a 5-4 kaybetti. Düellonun final eşleşmesi Hakan ve Yasin oldu.

Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi.

Survivor All Star 2024'e veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.