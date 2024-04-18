Survivor Yunus Emre Özden nereli? Memleketini duyan şaşırıyor... Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Yunus Emre Özden, merak konusu olmaya devam ediyor. Yunus Emre Özden'in memleketini duyanlar şaşkınlık geçiriyor. İşte Yunus Emre Özden'in memleketi..

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Survivor All Star 2024'ün en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yunus Emre Özden'in hayatı merak ediliyor.

Survivor'ın bu sezon en çok konuşulan yarışmacısı olan Yunus Emre'nin özellikle memleketi merak uyandırdı.

Bu sezon yaşadığı büyük kavgalar ve aldığı cezalar ile gündemden düşmeyen Yunus Emre sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Diğer yarışmacılar ile sık sık büyük tartışmalar yaşayan Yunus Emre Özden hakkında aramalar hız kazandı.

Zaman zaman Acun Ilıcalı ile de tartışma yaşayan Yunus Emre Özden'in memleketi.

Peki, Yunus Emre Özden nereli? İşte Yunus Emre Özden'in memleketi...

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu.