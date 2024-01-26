Survivor'da beklenmedik gelişme! Bu hafta kimse elenmedi! İşte sebebi... Survivor All Star'da bu hafta kimin eleneceği merak uyandırırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan o gelişme...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışması Survivor All Star her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor.

Survivor All Star'ın dün ekrana gelen son bölümünde şaşırtan bir gelişme yaşandı ve bu hafta kimse elenmedi.

Kırmızı takımdan dört ismin eleme düellosuna çıkacağı bölümde Turabi, Özgür, Bozok ve Sercan eleme potasında yer aldı.

Kimin eleneceği merak edilirken programın sunucusu Murat Ceylan'dan beklenmedik bir açıklama geldi. Murat Ceylan eleme sisteminde değişikliğe gidildiği açıkladı.

Eleme Bozok'un sakatlığı nedeniyle iptal oldu. Eleme düellosunun 3 kişi olarak oynanması karar verildi fakat düelloda kaybeden isim bu hafta elenmedi.

Turabi, Özgür ve Sercan arasında oynanan düelloyu kaybeden isim Sercan oldu. Buna göre Sercan ve Bozok önümüzdeki hafta yeniden eleme potasında yer alacak.