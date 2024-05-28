Tarihi not alın! Aşk-ı Memnu efsanesi geri dönüyor; Kıvanç ve Beren başrolde… Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu, izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. İşte yayın tarihi…

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Türk dizi tarihine damgasını vurmuş ve izleyicilerin hafızasına kazınmış pek çok yapım var. Ancak, Aşk-ı Memnu'nun yeri her zaman ayrı olmuştur..

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri, Kanal D ekranlarında yayımlandığı dönemde hikayesiyle, entrikalarıyla ve olaylarıyla milyonlarca insanı ekran başına kilitlemişti.

Bu unutulmaz dizinin en çok dikkat çeken ikilisi, şüphesiz Beren Saat'in canlandırdığı Bihter ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül karakterleriydi.

Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi usta isimler de yer aldı. Bu zengin oyuncu kadrosu, dizinin başarısında büyük rol oynadı.

2008 yılında başlayan ve 24 Haziran 2010'da yayımlanan final bölümüyle sona eren Aşk-ı Memnu, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

İşte yayın tarihi…

Aşk-ı Memnu o tarihte geri dönüyor

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz final bölümünden sonra yıllar geçse de dizinin büyüsü hala akıllarda.

İzleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen bu dizi, tekrar tekrar izlenmeye ve sevilerek hatırlanmaya devam ediyor.

İşte bu unutulmaz yapım, 3 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.