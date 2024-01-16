Tayland'a gitmişti! Fenomen Mika Raun kaçırıldı iddiası... Son olarak sevgilisiyle Tayland'a giden fenomen Mika Raun'un cinsiyet ameliyatı olduğu ve kaçırıldığı iddiaları sosyal medyayı şaşırttı.

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Sosyal medya sayesinde adını duyuran Mika Can Raun, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Estetik operasyonlar sonrası inanılmaz bir değişim yaşayan Mika Raun, resmen kadın oldu.

Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen, Instagram'da her anını paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını birkaç gündür kullanmayan Mika Raun’un nerede olduğu merak konusu oldu.

Mika Raun kaçırıldı mı

Mika Raun geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Tayland'a tatile gitti.

İlk günlerde yine sayısız paylaşım yapan Mika, son bir haftadır hiçbir paylaşım yapmıyor.

Instagram'daki son paylaşımını 3 Ocak’da yapan fenomenin sessiz hali sonrası birçok iddia ortaya atıldı.

Yağmur Çevik'in iddiasına göre "Tayland'a giden Mika cinsiyet değişikliği ameliyatı olmuş. Sessizliği bundanmış."

Fenomenden ise henüz bir açıklama gelmedi. Takipçileri, telefonunu kaybettiği veya internet sorunu yaşadığını iddia ediyor.