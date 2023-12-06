Time dergisi, Taylor Swift'i 2023 Yılın Kişisi seçti ABD merkezli dergi, Swift'in zirveyi gördüğünü aktardı. Ünlü isimden, "Kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı" şeklinde söz edildi.

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ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, ünlü şarkıcı Taylor Swift'i "2023 Yılın Kişisi" olarak ilan etti.

12 Grammy ödülünün sahibi Amerikalı şarkıcı konusunda görüşlerini aktaran dergi, "Swift'in bir sanatçı olarak başarıları o kadar çok ki, bunları anlatmak yersiz." dedi.

Swift'in, bir pop yıldızı olarak Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna'nın yanında yer aldığı kaydedildi.

Şarkıcının, söz yazarı olarak Bob Dylan, Paul McCartney ve Joni Mitchell ile karşılaştırıldığı belirtildi.

1 milyar doları aşan imparatorluk

Bir iş kadını olarak, Swift'in, bazı tahminlere göre değeri 1 milyar doları aşan bir "imparatorluk" kurduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu ismin, sürekli ilgi odağı haline geldiği ve bu ilgiyi nasıl kullanacağını bildiği notuna yer verildi.

"Swift için bu bir zirve"

Time, Taylor Swift'le ilgili şu tespitleri paylaştı:

Şehirler, stadyumlar ve sokaklar onun adına yeniden adlandırıldı. Ne zaman yeni bir yere gitse, otel ve restoranların ziyaretçi akınına uğramasıyla küçük bir ekonomik patlama yaşandı.



Bu yıl onun zanaatını mükemmelleştirdiği yıldı; sadece müziğiyle değil, modern çağın usta hikaye anlatıcısı pozisyonuyla da. Dünya da sırasıyla izledi, tıkladı, ağladı, dans etti, şarkı söyledi, bayıldı, stadyumlara ve sinema salonlarına akın etti, onun eserinin hayatlarının müziğini yapmasına izin verdi Swift için bu bir zirve.

Taylor Swift'in 2023 Yılın Kişisi seçilme hikayesi

Her yılın aydınlık ve karanlıklar barındırdığını belirten ABD merkezli dergi, "2023 önemli oranda karanlığın yaşandığı bir yıl oldu. Pek çok kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada Taylor Swift sınırları aşmanın ve ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu." diye yazdı.

"Kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı"

"Bugün gezegende başka hiç kimsenin bu kadar çok insanı bu kadar iyi hareket ettiremeyeceği" ifade edildi.

Swift'ten, "kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olan ender kişilerden biri" şeklinde söz edildi.

Sanattaki başarısıyla tanınan ilk Yılın Kişisi

Seçilme kararıyla ilgili gerekçelerin devamında şunlar aktarıldı: