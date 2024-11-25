Tosun Paşa filmindeki çöl bakın şimdi ne halde!

Yağmur Dinç
Tosun Paşa, 1976 Kartal Tibet yapımıdır. Tibet için Tosun Paşa yönetmenlik koltuğundaki ilk deneyimidir.
Tosun Paşa karakteri Ahmet Tosun Paşa'dan esinlenmiş olup film 1 Şubat 1976 yılında gösterime girdi. Arzu Film tarafından yapımcılığı üstlenilmiştir.
Filmin hikayesi İskenderiye'de geçiyor ancak filmin tamamı İstanbul'da çekilmiştir.
Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.
Filmle birlikte hafızalara kazınan çöl sahneleri ise yine İstanbul'daydı.
Ancak son hali, görenleri çok şaşırttı.
Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.