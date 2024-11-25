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Tosun Paşa filmindeki çöl bakın şimdi ne halde!

Tosun Paşa filmindeki çöl bakın şimdi ne halde! 1976 yılı Kartal Tibet yapımı efsane film Tosun Paşa'nın çekildiği çöl, şimdilerde çok başka bir görüntüye sahip...