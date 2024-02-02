Tv100'de ayrılık! Ece Üner görevinden ayrıldı Ünlü sunucu Ece Üner, Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımına "Yakında görüşürüz" notunu düştü.

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Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan ünlü sunucu Ece Üner, ayrılık haberini duyurdu.

Haber sunucusu Ece Üner, Tv100'den istifa ettiğini açıkladı.

"Destek ve güvenleri için teşekkür ederim"

Tv100 Ana Haber Bülteni’ni sunan Üner, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere.

Ece Üner kimdir?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır.

Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Tv100'den ayrılan Ünver, geçmişte Show TV'nin akşam haberlerini sunuyordu.