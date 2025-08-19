Abone ol: Google News

TV'de salı akışı: İşte bugün (19 Ağustos 2025) yayındakiler...

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 09:13
TV'de salı akışı: İşte bugün (19 Ağustos 2025) yayındakiler...

Televizyon ekranları dopdolu içeriklerle izleyiciyi bekliyor.

Kanallar, salı akşamı da rekabeti elden bırakmıyor.

Diziler, eğlenceli programlar, sürükleyici filmler ve canlı yayınlar ekranlarda olacak.

19 Ağustos 2025’in yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

İşte bu akşam TV'de bakın neler var…

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Aile Saadeti

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Oflu Hoca Trakyada

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

23.20 Aile Saadeti

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Deli Deli Küpeli

Star TV yayın akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Bücür

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Recep İvedik 6

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

TRT 1 yayın akışı

08.20 Kod Adı Kırlangıç

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.15 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Uçuş Planı

22.20 Rangers- Clup Brugge

Show TV yayın akışı

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Yıldızlar da Kayar

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

Medya Haberleri