TV'de salı akışı: İşte bugün (19 Ağustos 2025) yayındakiler... Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı...

Televizyon ekranları dopdolu içeriklerle izleyiciyi bekliyor. Kanallar, salı akşamı da rekabeti elden bırakmıyor. Diziler, eğlenceli programlar, sürükleyici filmler ve canlı yayınlar ekranlarda olacak. 19 Ağustos 2025'in yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte bu akşam TV'de bakın neler var… ATV yayın akışı 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Aile Saadeti 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17.00 Oflu Hoca Trakyada 19.00 atv Ana Haber 20.00 Güven Bana 23.20 Aile Saadeti Kanal D yayın akışı 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09.30 Yaprak Dökümü 12.00 Kanal D Haber Gün Arası 13.00 Uzak Şehir 16.00 Aşk-ı Memnu 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Deli Deli Küpeli Star TV yayın akışı 07:00 İstanbullu Gelin 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Kiralık Aşk 19.00 Star Haber 20.00 Bücür NOW TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 12.45 Sen Çal Kapımı 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16.30 Recep İvedik 6 19.00 Now Ana Haber 20.00 Yetenek Sizsiniz TRT 1 yayın akışı 08.20 Kod Adı Kırlangıç 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz 13.00 Seksenler 14.15 Teşkilat 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Uçuş Planı 22.20 Rangers- Clup Brugge Show TV yayın akışı 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 23.45 Yıldızlar da Kayar TV8 yayın akışı 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.30 Gazete Magazin Yaz 13.00 Yaparsın Bilirim 16.00 MasterChef Türkiye 20.00 MasterChef Türkiye

