Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Sanat camiasını üzen haber...

56 yaşındaki Tekin Temel sabah dizi setine gitmeye hazırlandığı saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

KURTARILAMADI

Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel bu kez kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve bir çocuk babası olan ünlü oyuncu ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi’nde kılınacak cenaze namazında son yolculuğuna uğurlanacak.

"SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakteriyle büyük beğeni toplayan Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" denildi.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.

Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır.

Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır​.