Ünlü sunucu Alp Kırşan'ın son halini görenler yorum yağdırdı! "Öldün sandık abi" Ekranlardan uzak kalma kararı alan ünlü sunucu Alp Kırşan'ın son hali merak edildi. Görenler, yorum yağmuruna tuttu.

ensonhaber.com

Yeni bir Survivor macerası daha başlarken, eski sunucusu izleyicilerin gündeminde geldi.

Uzun bir süre Survivor ile ekranlarda olan Alp Kırşan, uzun süredir bir projede yer almıyor.

Her şeyi bırakıp çekilen Kırşan, şaşkınlık yaratmıştı; özellikle hakkındaki "öldü" iddiaları, iyice şoke etti.

Alp Kırşan'ın babasını kaybettiği öğrenildi.

Eşi ve çocuklarına odaklanan ünlü sunucunun son hali merak konusu oldu.

Yaşlanmıyor

Şimdilerde 44 yaşında olan Alp Kırşan, televizyon kariyerini noktaladı ancak sosyal medyada oldkça aktif.

Reklam almaya devam eden Kırşan, hayatından kesitleri Instagram'da paylaşıyor.

Yıllara meydan okuyan ünlü sunucunun yaşlanmaması görenleri şoke ediyor.

İşte son hali...