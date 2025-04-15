Yağmur Uçar

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 21. bölümüyle ekrana geldi.

Sinem Ünsal ve Ozak Akbaba'lı dizi, izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Cihan Deniz'in sünnet düğününün yapıldığı bölümde Mine'nin hamilelik haberi izleyicileri tedirgin etti.

Yeni bölümü merakla beklenen diziden ilk fragman geldi.

Uzak Şehir 22. bölüm 1. fragmanı tansiyonu oldukça yükseltti.

Mine, Uğur'un Cihan hakkında bildiklerinden tedirginken Uğur ise her şeyi Demir'e anlatmaya kararlıdır.

Boşanamamaktan korkan Nare, diğer yandan Şahin'in ortalığı yakıp yıkmasından endişe eder.

Alya ve Cihan tam yakınlaşmaya başlamışken Mine'nin hamileliği bu yakınlaşmaya gölge düşürecek mi?

Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!