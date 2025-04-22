Yağmur Uçar

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, dün akşam yeni bölümü ile nefesleri kesti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini üstlendiği dizi, yine nabız yükseltti.

Alya ve Cihan yakınlaşması dikkatleri çekerken, Nare ise mahkeme sonrası beklenmedik bir hamle yaptı.

Şahin'e kavuşmak isteyen Nare'nin silah ile kendini vurduğu anlar, izleyicileri şoke etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanlar içinde yere yığılan Nare'nin kurtulup kurtulamayacağı ise merak konusu olurken, yeni fragman geldi.

Uzak Şehir 23. bölüm fragmanına, Sadakat'in Fidan'a diz çöktüğü anlar ve "kızımı kurtar" demesi damga vurdu.