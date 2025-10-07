Uzak Şehir 33. bölüm 1. fragmanı: Boran uyanacak! "Ben senin karınım"

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonunda sular durulmuyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle nefesleri kesti.

Boran'ı ölü olarak bilen Albora Ailesi, tek tek bu gerçekle yüzleşiyor.

32. bölümde Alya, Şahin ve Sadakat Boran'ın nefes aldığını öğrendi.

Cihan ve Alya'yı bekleyen büyük bir sınav daha, izleyicileri meraklandırdı.

FRAGMAN GELDİ

Yeni bölümde neler olacak sorusu ise yayınlanan ilk fragmanla yanıt buldu.

Fragmanda, Boran'ın parmaklarını oynatması bir yaşam sevinci verdi; Sadakat Hanım ise Alya'yı yine kovmaya hazırlandı.

Alya ise Boran uyansa bile Cihan'ın karısı olduğunu dile getirdi.

İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı...