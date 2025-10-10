Uzak Şehir 33. bölüm 2. fragman: Alya, hapse giriyor...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir, 33. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Son bölümlerde Boran'ın yaşıyor olması Albora Ailesi başta olmak üzere etrafı şoke etmiştir.

Alya ve Cihan, yüzleştikleri gerçekle baş etmeye çalışırken Sadakat'in planları da bitmek bilmiyor.

Alya'yı suçlamaya devam eden Sadakat, yeni bölüm 2. fragmanında "Sen bu kadın için ağabeyini de ananı da sattın!" diyor.

Son sahnede ise Alya'nın bir hasta sebebiyle özgürlüğü ile sınanacağının sinyali veriliyor.

İşte, Uzak Şehir 33. bölüm 2. fragmanı...