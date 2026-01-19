3. kez seçildi! Margot Robbie'nin "dünya güzeli" ayakları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollywood’un en gözde yıldızlarından Margot Robbie, yalnızca oyunculuğuyla değil, zarafeti ve estetik görünümüyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Barbi, Para Avcısı ve Suicide Squad gibi yapımlarla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Avustralyalı oyuncu, bu kez farklı bir konuyla gündemde.

Daha önce iki kez layık görüldüğü "dünya ayak güzeli" ünvanını üçüncü kez kazanan Robbie’nin ayakları, sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım aldı.

Robbie, daha önce verdiği bir röportajda "İnsanların ayaklarım konusunda heyecan duyması gerçekten gururumu okşadı. Bence bu çok hoş. Gerçekten. Bu konuda garip hissetmiyorum. Aslında ‘Bu çok güzel’ diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşte, beğenilen ayakları...