Uzak Şehir Şahin öldü mü, diziden çıktı mı? Kendini vurdu! Alper Çankaya'nın akıbeti...

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 37. bölümü ile ekrana geldi.

Yine sosyal medyada gündem olan dizi, son sahnesi ile seyircileri dumur etti.

Ecmel'in Boran'ı öldürdüğünü öğrenen ve kanıtı eline geçiren Şahin, bu yükü kaldıramadı.

Albora'lara itiraf eden Şahin başına silah dayayarak kendini vurdu.

Oyunculuğu ile beğeni toplayan Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

Peki; Uzak Şehir Şahin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Detaylar...

UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLDÜ MÜ

Dizi izleyicileri son bölümlerde Şahin karakterinin sahnelerinin azaldığını fark etti.

Kendini vuran Şahin'in ölüp ölmediği ise son bölümde belli olmadı.

Ne yapım ekibinden ne de yayıncı kanaldan bu iddialara dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

38. bölüm ile birlikte karakterin akıbetinin netleşmesi bekleniyor.