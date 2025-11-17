Uzak Şehir'de büyük sır ifşa oldu: Senaryo çok değişecek...

- Kanal D dizisi Uzak Şehir'de Ecmel, Cihan Deniz’i kaçırarak Cihan ve Sadakat’e acı çektirmek isterken olaylar beklenmedik bir şekilde değişiyor.
- Cihan, Cihan Deniz’in Ecmel’in torunu olduğunu açıklayarak tüm dengeleri değiştiriyor.
- Bu ifşa karşısında Ecmel şoke olurken, Alya ve Sadakat de Cihan'ı destekliyor.
Ekranların en çok izlenen yapımı unvanının sahibi Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımı nefes kesti.
Cihan Deniz’i kaçırtan Ecmel, Cihan ve Sadakat’e büyük acı yaşatmak isterken hayatının dersini alıyor.
Fidan’ın, Boran’ın ölüm emrini Ecmel’in verdiğini gördüğünü söylediği anların yer aldığı tanıtımda asıl büyük şok, Ecmel’in Cihan Deniz için ölüm emrini verdiği esnada yaşanıyor.
CİHAN AÇIKLIYOR
Başka çaresi kalmayan Cihan, onun Ecmel’in torunu olduğunu söylüyor.
Ecmel duydukları karşısında donup kalırken Alya ve Sadakat de Cihan’ın söylediğini destekliyor.