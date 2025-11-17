Uzak Şehir'de büyük sır ifşa oldu: Senaryo çok değişecek... Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de büyük sır ortaya çıkıyor. Ecmel, Cihan ve Sadakat’e hayatının acısını yaşatmak için plan yapıyor ve Cihan Deniz’i kaçırıyor. Ecmel ile Cihan’ın karşı karşıya gelip silahların çekildiği esnada kopan fırtına Cihan Deniz’le ilgili sırrı ortaya döküyor.