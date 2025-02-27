Uzak Şehir'de Şoke Eden Ayrılık: Ünlü Oyuncu Veda Etti

Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, final sahnesinde izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.

Son bölümde Mine karakterinin sarhoş olduğu bir halde Cihan'a öfkelendikten sonra ani bir şekilde sarılarak "Seni çok seviyorum" demesi ve bu anları Alya'nın duyması, dizideki heyecanı doruğa çıkardı.

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizide üzen bir veda yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Dizide, Kaya Albora'nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu'nun babası olarak hikayeye dahil olan Cevher, Albora ailesine karşı beslediği düşmanlıkla dikkat çekmişti.

17. bölümde ise karakterinin hikayesinin sona ermesiyle birlikte projeye veda etti.

Son çekim günü sosyal medyada paylaşıldı.

Ekip arkadaşlarının alkışlarıyla son sahnesini tamamlayan Mahmut Cevher, gözleri dolu bir şekilde ekibe teşekkür etti.