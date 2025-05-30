Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Son günlerde, tatillerini huzur içinde geçirmek için gidilen konaklama merkezlerinde gizli kamera rastlanması olayları üst üste geldi.

Sapanca'da başlayan gizli kamera olayı Denizli ve Karabük'te de tekrar etti.

Uzmanlar, sadece başına gelenleri değil kamuoyunu rahatsız eden bu olaylardan korunmak için alınması gereken önlemleri açıkladı.

TOPLUM TEDİRGİN

Üst üste gelen bu olaylar; sapkınlığını işletmesine yansıtan ve işlerini bu sapkınlığa alet eden insanların sayısının hiç de az olmadığı tedirginliği yarattı.

CASUS KAMERALAR GÜNDELİK EŞYALARIN İÇİNE GİZLENİYOR

Gündelik eşyaların içine gizlenerek fark edilmesi neredeyse imkansız hale gelen bu cihazlar, vatandaşların kişisel alanlarında izinsiz görüntü kaydı yapılmasına neden oluyor.

ÖZEL HAYATI TEHDİT

Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan casus kameralar, insanların özel hayatını tehdit ediyor. Anahtarlık, tükenmez kalem ve bazen de prizin içine yerleştirilen gizli kameralar, özel hayatın gizliliğini tehlike sokuyor.

KARABÜK'TE 55 BİN GİZLİ GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Karabük'te yasa dışı casus kamera ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, 55 bin gizli görüntü ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Görüntülerin, çeşitli mekanlara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedildiği tespit edildi. Olayla ilgili birden fazla şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere el konuldu.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer, vatandaşları kişisel alanlarda gizli kamera tehdidine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

UZMANLAR OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

Detayları TV 100'de, Oya Cebi'nin konuğu olan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu ve Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık paylaştı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE BULUNANLAR

Devrim Tosunoğlu yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Tosunoğlu, şüphelinin evinde yapılan 2 ayrı aramada; kalem, priz, USB bellek, wi-fi adaptörü, masa saati, avize duyu, dijital saat, araba anahtarı, spot lamba gibi onlarca farklı objeye gizlenmiş kamera ve ses kayıt cihazlarının yanı sıra yüzlerce elektronik parça, kamera devreleri ve bataryalar bulunduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜLERDE 38 YETİŞKİN 11 ÇOCUK KAYDI VAR

Görüntülerde, 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kayıt bulundu.

GİZLİ KAMERA TESPİTİ İÇİN ÖZEL CİHAZLARIN KULLANILMASI GEREKİYOR

Tosunoğlu, özellikle otel, soyunma kabini, kiralık ev gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgularken gizli kamera tespiti için özel cihazların kullanılması gerektiğini belirtiyor.

OYUNCAK AYIYA DİKKAT

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, genelde hediye olarak verilen oyuncak ayıların içine bile kamera yerleştirildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ayının pelüş burun kısmına yerleştiriyorlar. Çok küçük, nokta kadar oluyor. Temas ettiğinizde anlamanız mümkün değil.

Wİ-Fİ İLE GÖRÜNTÜ AKTARIMI

Ali Murat Kırık, görüntülerin Wİ-Fİ ile aktarıldığını dile getirdi.

"ŞANTAJ YAPILABİLİR"

Kırık, "Bu görüntüler kim bilir kimlerin eline geçiyor. Büyük bir tehdit unsuru olabilir. Yarın öbür gün iş adamları siyasetçiler şantaja uğrayabilir." şeklinde uyarıda bulundu.