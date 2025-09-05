Victoria’s Secret 2025 mankenleri belli oldu! 2025 defilesinin melekleri…

Moda dünyasının efsanevi gecesi Victoria’s Secret Fashion Show, 15 Ekim 2025’te New York’ta ikinci kez büyük bir görkemle geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçen yılki yeniden başladıktan sonra hayranlara umut vadeden yapım, bu yıl da iddiasını sürdürüyor.

Markanın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan teaser videoda, “The Secret Is Out” mesajıyla birlikte sahneye çıkacak ilk altı “Melek” meraklı bekleyişe son verdi.

DEFİLEDE BOY GÖSTERECEK MELEKLER

Sahneye çıkacak isimler arasında dönemin en tanınan iki modeli Adriana Lima ve Lily Aldridge, podyumda güçlü duruşlarıyla tanıdığımız Joan Smalls, yüksek moda enerjisiyle dikkat çeken Anok Yai, moda dünyasının geleceğini temsil eden Alex Consani ve bu yıl ilk kez podyuma çıkacak olan Yumi Nu bulunuyor.

Yayınlanan tanıtım videosunda modeller, siyah iç çamaşırları ve ikonik beyaz kanatlarıyla podyumda görüldü.